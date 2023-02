Oroscopo Paolo Fox 13 febbraio, per gli amici del Sagittario giornata positiva

Oroscopo Paolo Fox del 13 febbraio, vediamo cosa prevedono gli astri per la giornata di lunedì? Come sarà il vostro inizio settimana? Scopriamolo segno per segno.

Ariete:

La giornata di domani inizierà molto bene ma avrete degli sbalzi d’umore che potrebbero rovinare tutto. Per questo motivo fate attenzione anche in amore. Sul lavoro rivedete alcune cose.

Toro:

Dopo settimane difficili, soprattutto in amore, la situazione tende a migliorare decisamente. Presto anche nel lavoro avrai le soddisfazioni che desideri. Pian piano recupererai la forma e la condizione fisica e psicologica che desideri.

Gemelli:

E’ il momento di recuperare la forma fisica e psicologica, staccando un po’ dalla routine e dalle tue cattive abitudini. Per il resto consiglio di organizzare bene le cose da fare sia in famiglia che sul lavoro, altrimenti rischierete di stressarvi troppo.

Cancro:

L’ Oroscopo Paolo Fox indica che vivi un momento abbastanza tranquillo, sia in amore che in ambito lavorativo. Non accontentarti, però, perchè le cose nella vita possono cambiare velocemente.

Leone. Vergine, Bilancia

Leone:

L’oroscopo Paolo Fox segnala che non è un periodo semplicissimo in amore, leggermente meglio nel lavoro anche se proprio in questo ambito stai investendo moltissime energie e risorse.

Vergine:

Domani dovrete cercare di essere molto più chiari con il partner e chiarire certe situazioni. Fate attenzione alle discussioni in famiglia e con gli amici: anche se volete far valere le vostre idee, cercate di capire anche gli altri.

Bilancia:

L’oroscopo Paolo Fox specifica che avrete la possibilità di incontrare nuove persone e di chiarire con le vecchie conoscenze. Sul lavoro possono esserci dei cambiamenti e potreste dover lasciare qualcosa.

Scorpione:

La giornata di domani vi vedrà vincenti in amore grazie alla Luna favorevole. Per quanto riguarda il lavoro siete molto motivati e potete prolungare un accordo e fare scelte utili per il futuro.

Sagittario, Capricorno, Acquario

Sagittario:

Giovedì sarà una giornata positiva per l’amore per cui se vi interessa qualcuno fatevi coraggio e fatevi avanti. Invece non siate troppo esigenti nelle storie consolidate. Sul lavoro ci sono traguardi che potete raggiungere con più facilità.

Capricorno:

L’Oroscopo Paolo Fox ti dice che sarà una giornata positiva. In amore dedicatevi di più al partenr mentre sul lavoro potreste risolvere una situazione difficile ma attenzione alle spese.

Acquario:

Quella di domani sarà una giornata intrigante per quanto riguarda i sentimenti: molta passione con il partner. Attenzione invece in famiglia dato che potrebbe esserci qualche tensione con un familiare.

Pesci:

Lasciate stare il passato e vivete il presente cercando di conoscere anche persone nuove che potrebbero portare a qualcosa di veramente molto importante. Sul lavoro dovete fare attenzione a non prendere le cose con troppa superficialità.