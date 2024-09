Oroscopo Paolo Fox 12 settembre: amici del Toro, state vivendo un periodo di grande riflessione. Capricorno, potreste sentirvi sotto pressione

Anche questa settimana, l’astrologo più amato dagli italiani, Paolo Fox, ci regala il suo oroscopo settimanale. Scopriamo insieme quali sorprese ci riservano le stelle per ogni segno zodiacale.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Settimana di grandi energie e nuovi inizi per l’Ariete. Marte nel vostro segno vi dona una carica esplosiva e una grande voglia di fare. Approfittatene per portare avanti i progetti che avevate in mente. In amore, chi è single potrebbe fare incontri interessanti, mentre chi è in coppia vive una fase di dialogo costruttivo. Attenzione solo a non strafare: ogni tanto è importante anche prendersi una pausa.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

I nativi del Toro stanno vivendo un periodo di riflessione interiore. Mercurio favorevole vi spinge a valutare attentamente le scelte fatte finora, sia in ambito lavorativo che personale. È il momento giusto per rivedere alcuni piani e pensare a nuove strategie. In amore, potrebbero emergere vecchi malintesi: cercate di affrontarli con calma e sincerità. La salute richiede un po’ di attenzione, non trascurate il riposo.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

Per i Gemelli, la settimana si preannuncia vivace e piena di novità. Giove in buon aspetto porta fortuna soprattutto nelle relazioni sociali e negli affari. È il momento ideale per fare nuove conoscenze e ampliare la vostra rete di contatti. In amore, chi è in coppia potrebbe vivere momenti di grande intesa, mentre i single potrebbero incontrare persone speciali. Attenzione però a non esagerare con le spese!

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Settimana intensa per il Cancro, con alti e bassi sul piano emotivo. La Luna nel vostro segno porta un mix di sensibilità e intuizione che può rivelarsi utile nelle decisioni importanti. Sul lavoro, è il momento di fare chiarezza e stabilire delle priorità. In amore, le coppie potrebbero dover affrontare qualche tensione: il dialogo sincero sarà la chiave per superare tutto. Dedicate tempo a voi stessi e al vostro benessere.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

Per il Leone, questa settimana porta con sé una ventata di energia e vitalità. Il Sole vi dona carisma e sicurezza, facendovi brillare in ogni situazione. Sul lavoro, si prospettano opportunità interessanti, ma attenzione a non prendere decisioni affrettate. In amore, il dialogo con il partner sarà fondamentale per evitare malintesi. I single potrebbero fare incontri stimolanti, ma è importante non avere fretta.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

Per i nati sotto il segno della Vergine, questa è una settimana di introspezione e riflessione. Saturno in opposizione potrebbe portare qualche ostacolo, ma sarà un’occasione per rafforzarsi e ripensare le proprie priorità. In amore, cercate di non essere troppo critici con il partner e di evitare discussioni inutili. Sul lavoro, è importante essere organizzati e non perdere di vista gli obiettivi a lungo termine.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Settimana equilibrata per la Bilancia, che potrà sfruttare il favore di Venere per migliorare le relazioni personali e affettive. È il momento ideale per risolvere vecchi dissapori e rafforzare i legami con chi amate. Sul lavoro, potrebbero arrivare delle novità interessanti, ma è importante mantenere la calma e non farsi prendere dall’entusiasmo. La salute è buona, ma attenzione agli eccessi alimentari.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Lo Scorpione vive una settimana di trasformazione e cambiamento. Marte vi spinge a fare scelte importanti e a lasciare andare ciò che non vi serve più. In amore, potrebbero esserci delle sorprese: i single potrebbero incontrare una persona affascinante, mentre le coppie potrebbero riscoprire una nuova complicità. Sul lavoro, è importante mantenere la calma e non farsi trascinare da situazioni stressanti.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Per il Sagittario, la settimana è all’insegna dell’avventura e della scoperta. Giove vi spinge a esplorare nuove possibilità e a mettervi in gioco in ambiti inaspettati. In amore, è il momento di fare chiarezza sui vostri sentimenti e di non avere paura di mostrare le vostre emozioni. Sul lavoro, potrebbero arrivare proposte interessanti: valutatele con attenzione, ma non esitate a rischiare quando sentite che è la scelta giusta.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Settimana impegnativa per il Capricorno, che potrebbe sentirsi sotto pressione a causa di Saturno. È importante mantenere la calma e concentrarsi sugli obiettivi a lungo termine. In amore, cercate di essere pazienti e di non lasciarvi trascinare da malintesi. Sul lavoro, potrebbero arrivare delle sfide, ma anche delle opportunità di crescita. La salute richiede un po’ di attenzione: prendetevi cura di voi stessi.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

L’Acquario vive una settimana di creatività e ispirazione. Urano in buon aspetto vi rende particolarmente brillanti e innovativi: è il momento di proporre nuove idee e di mettersi in gioco. In amore, le coppie vivono un periodo di grande complicità, mentre i single potrebbero fare incontri stimolanti. Sul lavoro, non mancheranno le soddisfazioni, ma attenzione a non farsi prendere dall’ansia.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

Per i Pesci, la settimana sarà all’insegna dell’empatia e della sensibilità. Nettuno vi dona una grande capacità di comprendere gli altri, ma attenzione a non perdere di vista le vostre necessità. In amore, potrebbero emergere vecchie ferite: cercate di affrontarle con serenità. Sul lavoro, è importante mantenere la concentrazione e non lasciarsi distrarre da piccole difficoltà. Dedicate tempo al vostro benessere interiore.