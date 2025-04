Oroscopo Paolo Fox 11 Aprile: Acquario, pronti a mettervi in gioco? Capricorno, in amore servono più tempo e ascolto.

Ecco l’oroscopo dell’11 aprile, con le previsioni segno per segno: una giornata che porterà novità e riflessioni importanti per molti. Le stelle suggeriscono di ascoltare l’istinto ma anche di mantenere equilibrio nelle relazioni e nel lavoro.

Ariete

Giornata frizzante, con energie in aumento. Buone notizie in arrivo sul fronte lavorativo, ma serve diplomazia nei rapporti personali.

Toro

Stabilità e concentrazione vi guidano. È il momento giusto per sistemare questioni economiche e rafforzare i legami affettivi.

Gemelli

La comunicazione sarà il vostro punto di forza. Possibili sviluppi professionali interessanti, anche se l’amore richiede più attenzione.

Cancro

Luna favorevole per chiarire dubbi e incertezze. Non temete di affrontare discorsi delicati, soprattutto in famiglia o col partner.

Leone

Siete al centro dell’attenzione e avete voglia di osare. Bene il lavoro, ma occhio a non essere troppo dominanti nelle relazioni.

Vergine

Precisione e pazienza vi premiano. Un’occasione professionale può portare vantaggi a lungo termine. In amore, piccoli gesti contano.

Bilancia

Venere vi sostiene: empatia e fascino in primo piano. Ottimo momento per collaborazioni e nuove conoscenze.

Scorpione

State recuperando forza. Bene i rapporti con colleghi e superiori, ma cercate di non chiudervi troppo in voi stessi.

Sagittario

Grandi idee e voglia di cambiamento. L’amore è un po’ distratto, ma la mente corre verso nuovi orizzonti.

Capricorno

Molti impegni, ma riuscirete a tenere tutto sotto controllo. In amore, servono più tempo e ascolto.

Acquario

Creatività in espansione. Siete pronti a mettervi in gioco, soprattutto se c’è da rinnovare qualcosa nella vostra routine.

Pesci

Giornata emotiva ma positiva. Intuizioni brillanti e un incontro potrebbe sorprendervi. Lasciatevi guidare dal cuore.