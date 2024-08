Oroscopo Paolo Fox 11 agosto: amici del Toro, nuovi progetti in arrivo. Amore al capolinea per i Capricorno

L’astrologo più amato d’Italia, Paolo Fox, ha rivelato le sue previsioni per tutti i segni zodiacali per l’11 agosto. Ecco cosa dicono le stelle per questa giornata estiva!

Ariete (21 marzo – 19 aprile) L’Ariete si troverà di fronte a un’importante decisione lavorativa. Non fatevi prendere dalla fretta, valutate attentamente ogni opzione. In amore, potrebbe esserci qualche tensione, ma nulla che una buona dose di pazienza non possa risolvere.

Toro (20 aprile – 20 maggio) Per il Toro, questa giornata porta con sé un’energia positiva. Approfittatene per portare avanti progetti che richiedono creatività. In amore, è il momento giusto per fare un passo avanti, che si tratti di una nuova relazione o di consolidare quella attuale.

Gemelli (21 maggio – 20 giugno) I Gemelli potrebbero sentirsi un po’ stanchi, ma non lasciatevi abbattere. Sul fronte lavorativo, evitate di prendere decisioni affrettate. In amore, lasciate che le cose fluiscano naturalmente: forzare la mano potrebbe creare incomprensioni.

Cancro (21 giugno – 22 luglio) Il Cancro deve fare attenzione alle parole oggi: un malinteso potrebbe creare tensioni con colleghi o amici. Tuttavia, in amore la giornata si prospetta positiva, con momenti di dolcezza e comprensione reciproca.

Leone (23 luglio – 22 agosto) Per il Leone, l’11 agosto è una giornata all’insegna della forza e della determinazione. Sul lavoro, avrete l’occasione di dimostrare il vostro valore. In amore, lasciatevi andare e godetevi i momenti di passione che le stelle vi riservano.

Vergine (23 agosto – 22 settembre) La Vergine potrebbe sentirsi un po’ sotto pressione, soprattutto in ambito lavorativo. Cercate di non farvi sopraffare dalle preoccupazioni e ritagliatevi del tempo per rilassarvi. In amore, un dialogo aperto e sincero sarà la chiave per superare eventuali ostacoli.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre) Per la Bilancia, la giornata sarà caratterizzata da un senso di equilibrio e serenità. Sul lavoro, tutto procede senza intoppi, mentre in amore potreste ricevere una piacevole sorpresa da chi vi sta accanto.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre) Lo Scorpione deve prestare attenzione alle relazioni interpersonali. Potrebbero emergere vecchie incomprensioni, ma con la giusta dose di diplomazia tutto si risolverà. In amore, cercate di non essere troppo possessivi.

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre) Il Sagittario si sente in forma e pieno di energie. Sul lavoro, questa vitalità vi permetterà di superare qualsiasi ostacolo. In amore, è il momento di fare progetti per il futuro, sia che siate in coppia da tempo, sia che abbiate appena iniziato una nuova storia.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio) Il Capricorno potrebbe avere una giornata un po’ complicata, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale. Non scoraggiatevi e mantenete la calma. In amore, un po’ di romanticismo aiuterà a stemperare eventuali tensioni.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio) Per l’Acquario, l’11 agosto sarà una giornata ricca di stimoli e nuove idee. Sul lavoro, potreste essere chiamati a prendere iniziative importanti. In amore, un piccolo gesto potrebbe farvi riscoprire il piacere delle piccole cose.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo) I Pesci dovranno fare i conti con qualche incertezza. È importante non farsi prendere dall’ansia e affrontare le situazioni con calma. In amore, è il momento di chiarire eventuali malintesi e di rafforzare il legame con il partner.