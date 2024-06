Oroscopo Paolo Fox 1 luglio: inizia un nuovo mese all’insegna del divertimento per i Gemelli. Problemi sul lavoro per i Pesci

Cari lettori, come ogni inizio mese, torna puntuale l’appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Vediamo insieme cosa ci riservano le stelle per questo 1 luglio 2024, segno per segno.

Ariete (21 marzo – 20 aprile)

Inizia un mese pieno di energia e di nuove opportunità per gli Arieti. Le stelle favoriscono i progetti lavorativi e personali. È il momento giusto per intraprendere nuove avventure e mettersi in gioco. In amore, potrebbero esserci delle sorprese piacevoli.

Toro (21 aprile – 20 maggio)

La giornata si prospetta serena e stabile per i Toro. Il lavoro procede senza intoppi e potresti ricevere un riconoscimento inaspettato. In amore, la comunicazione sarà la chiave per risolvere eventuali malintesi. Dedica più tempo alla famiglia e agli affetti.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno)

I Gemelli iniziano il mese con qualche incertezza. Alcuni progetti potrebbero subire dei ritardi, ma non disperare: tutto si risolverà entro la fine della settimana. In amore, evita le discussioni inutili e cerca di essere più comprensivo con il partner.

Cancro (22 giugno – 22 luglio)

Per i Cancro, il mese di luglio inizia sotto il segno della riflessione. È il momento di fare un bilancio delle proprie scelte e di capire quale direzione prendere. In amore, la giornata sarà all’insegna della complicità e della tenerezza.

Leone (23 luglio – 23 agosto)

I Leoni possono aspettarsi una giornata carica di energia positiva. Le stelle sono dalla tua parte e favoriscono i nuovi incontri, sia in ambito lavorativo che personale. In amore, non esitare a mostrare i tuoi sentimenti: la sincerità verrà premiata.

Vergine (24 agosto – 22 settembre)

La Vergine deve prestare attenzione alle questioni finanziarie. È importante non fare il passo più lungo della gamba e valutare bene ogni spesa. In amore, la giornata sarà serena e potrai goderti dei momenti piacevoli con il partner.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre)

Per la Bilancia, il 1 luglio porta una ventata di novità. Sul lavoro, potresti ricevere una proposta interessante che non devi lasciarti sfuggire. In amore, la comunicazione con il partner sarà fondamentale per superare eventuali incomprensioni.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre)

Gli Scorpioni devono fare i conti con qualche imprevisto. La giornata potrebbe essere stressante, ma con un po’ di pazienza riuscirai a risolvere tutto. In amore, evita le discussioni e cerca di mantenere la calma.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario inizia il mese con grande entusiasmo. Le stelle favoriscono i viaggi e le nuove esperienze. Sul lavoro, potresti avere delle buone notizie. In amore, è il momento di aprirsi e di condividere i propri sentimenti con il partner.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio)

Per i Capricorno, il 1 luglio sarà una giornata di riflessione. È importante prendersi del tempo per sé stessi e per capire cosa si desidera realmente. Sul lavoro, la concentrazione sarà fondamentale per portare a termine i tuoi progetti. In amore, la pazienza sarà la tua alleata.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio)

Gli Acquario possono contare su una giornata positiva e dinamica. Le stelle favoriscono le relazioni sociali e i nuovi incontri. Sul lavoro, potresti avere delle opportunità interessanti. In amore, lasciati guidare dal cuore e non aver paura di mostrare i tuoi sentimenti.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo)

I Pesci iniziano il mese con un po’ di incertezza. Alcuni dubbi potrebbero offuscare la tua mente, ma è importante mantenere la calma e riflettere prima di prendere decisioni importanti. In amore, cerca di essere più aperto e disponibile con il partner.