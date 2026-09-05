Ore di sollievo a Polla: migliorano i due bambini di due anni ricoverati

Sono ore di sollievo a Polla per le condizioni di salute di due bambini di appena due anni, protagonisti nei giorni scorsi di due distinti episodi che avevano destato forte preoccupazione in tutta la comunità.

Ingestione accidentale di un solvente: dimesso il primo piccolo

Il primo caso riguarda un bambino che, nella giornata di giovedì, ha ingerito accidentalmente un solvente utilizzato per la pittura. Accompagnato tempestivamente al Pronto soccorso dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla, il piccolo è stato trasferito d’urgenza in eliambulanza all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli per le cure del caso. Dopo due giorni trascorsi sotto osservazione, le sue condizioni si sono stabilizzate ed è stato dimesso.

Migliora il secondo paziente ricoverato per piastrinopenia

Arrivano notizie positive anche per il secondo bambino di due anni, ricoverato nei giorni scorsi nel reparto di Pediatria dell’ospedale di Polla per una grave piastrinopenia, ovvero una marcata riduzione delle piastrine nel sangue. Vista la necessità di ulteriori accertamenti e di cure specialistiche, i sanitari avevano disposto il trasferimento all’ospedale Vanvitelli di Napoli. Fortunatamente, anche per questo secondo piccolo paziente si registrano netti miglioramenti.