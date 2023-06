Ore di apprensione a Battipaglia per la scomparsa di Silvio Quaranta

Da sabato 3 giugno, a Battipaglia, non si hanno più notizie di Silvio Quaranta, un 39enne molto conosciuto nella città della Piana del Sele. Dopo aver trascorso un pomeriggio con lo zio, Silvio sarebbe dovuto tornare a casa, situata in via Turco, dove vive con il fratello. Tuttavia, non è mai tornato

La segnalazione della scomparsa

La scomparsa di Silvio è stata denunciata dallo zio alle autorità. I carabinieri di Battipaglia, guidati dal capitano Samuele Bileti, hanno immediatamente avviato le indagini. Una delle possibilità prese in considerazione è che Silvio possa aver preso un treno per Napoli e allontanarsi volontariamente.

Al momento della scomparsa, Silvio aveva con sé un telefono cellulare, tuttavia risulta essere spento. Non possiede documenti personali. L’abbigliamento che indossava consisteva in una t-shirt nera, dei pantaloncini marroni e delle scarpe da ginnastica nere.

Le indagini

Le autorità stanno compiendo sforzi significativi per trovare Silvio Quaranta e scoprire cosa possa essere successo. La sua famiglia è preoccupata e chiede a chiunque abbia informazioni utili di contattare immediatamente le forze dell’ordine. Si invitano anche i cittadini a collaborare con le indagini qualora abbiano notato qualcosa di sospetto o abbiano informazioni che possano aiutare a risolvere il caso.

La comunità locale è solidale con la famiglia di Silvio e si spera che venga presto trovato sano e salvo.