Ordine Commercialisti Salerno: convocata l’Assemblea Ordinaria per l’approvazione del rendiconto 2024

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno ha convocato l’Assemblea Ordinaria annuale per il giorno 29 aprile 2025 alle ore 9,00 in prima convocazione, e, qualora necessario, in seconda convocazione per lunedì 5 maggio 2025 alle ore 15,00. L’incontro si terrà in modalità in presenza presso la sede dell’Ordine, situata in Via Roma 39, Salerno.

Rendiconto, relazione dei Revisori e delibere all’ordine del giorno

L’ordine del giorno prevede la presentazione e la discussione del Rendiconto generale al 31 dicembre 2024, la lettura della relazione del Collegio dei Revisori e le conseguenti delibere. Questo appuntamento annuale rappresenta un momento cruciale per la vita dell’Ordine, offrendo agli iscritti l’opportunità di essere informati e di esprimersi sull’operato del Direttivo.

Il Presidente Soave sottolinea l’importanza del confronto e della formazione continua

«L’Assemblea, convocata per l’approvazione del conto consuntivo 2024 dell’Ordine, rappresenta un importante momento di confronto tra il Direttivo e gli Iscritti all’Ordine su quanto realizzato nel corso del precedente esercizio e su quanto ci si propone di realizzare nel corso del corrente anno», ha commentato il presidente dell’ODCEC Salerno, Agostino Soave. Il Presidente ha poi evidenziato l’impegno costante dell’Ordine nella formazione professionale continua di qualità, definendola «uno dei nostri capisaldi, sia per sostenere gli iscritti nell’adempimento di un obbligo di legge sia per alimentare la specializzazione delle competenze che è il valore aggiunto della nostra professione». Nel corso dell’anno formativo precedente sono stati organizzati ben 55 eventi.

Focus sulle Commissioni di Studio e sull’Organismo di Composizione della Crisi

Soave ha inoltre posto l’accento sul «grande lavoro profuso dalle diverse Commissioni di Studio, che presenteranno nel corso dell’Assemblea le proprie relazioni». Un importante contributo è arrivato anche dall’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che, nel suo nono anno di attività, ha registrato 27 nuove istanze di attivazione dei procedimenti e un aumento dei Gestori iscritti, raggiungendo un totale di 170 iscritti.

PNRR e digitalizzazione per agevolare gli iscritti

Infine, il presidente Soave ha annunciato il completamento del procedimento per ottenere il finanziamento PNRR destinato alla digitalizzazione degli Ordini, finalizzato all’attivazione degli accessi all’Area Riservata del sito tramite SPID e CIE. «L’importo finanziato verrà destinato a totale copertura degli oneri annuali derivanti dal mantenimento degli accessi con SPID e CIE. Il tutto sempre per agevolare i nostri iscritti e non far gravare su di loro questo ulteriore burocratico adempimento della professione», ha concluso Soave.