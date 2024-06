Ordinazione Episcopale di S.E.R. Mons. Alfonso Raimo, Vescovo ausiliare di Salerno-Campagna-Acerno

Pullman di pellegrini e fedeli giunti anche dalla Città di Eboli e una grande festa religiosa questa mattina si è svolta nella cattedrale di Salerno dove S.E. mons. Andrea Bellandi, Arcivescovo metropolita di Salerno – Campagna – Acerno ha presieduto la concelebrazione eucaristica nell’ambito della quale è stato Ordinato Vescovo mons. Alfonso Raimo.

Don Alfonso, già parroco della chiesa di San Bartolomeo Apostolo di Eboli, chiesa ubicata in pieno centro cittadino e che raggruppa numerose persone e fedeli, ha rappresentato per anni per la comunità ebolitana il fulcro tra fede e religione.

Al termine della funzione religiosa don Alfonso ha rivolto un personale saluto alla comunità presente in modo affettuoso e vicino al Vescovo ausiliare che ha detto di Amare la Chiesa tutta, Madre, Sacramento Universale di salvezza, Chiesa per sua natura missionaria, capace di guardare al futuro, in dialogo con le diverse espressioni dell’umanità, Chiesa capace di versare sulle ferite l’olio della consolazione e il vino della Speranza.

«Amo questa Chiesa– ha detto mons. Raimo- e ringrazio tutti, anche gli esponenti delle diverse confessioni religiose qui convenuti e con cui da tempo sto intrecciando un dialogo proficuo di collaborazione. Amo questa Chiesa e mi impegnerò a farla diventare sempre più bella».

Alla cerimonia religiosa solenne, insieme a pellegrini e fedeli, insieme ai sindaci del territorio a sud di Salerno e decine di persone, ha preso parte anche il Sindaco di Eboli Mario Conte che ha portato il saluto e l’abbraccio caloroso di tutta la comunità ebolitana.