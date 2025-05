Orchestra del Liceo Musicale “Confalonieri” di Campagna a Dachau per omaggiare Palatucci

L’Orchestra del Liceo Musicale “Confalonieri” di Campagna si è recata in Germania per omaggiare Giovanni Palatucci. Gli studenti, insieme agli ex studenti e ad affermati Maestri del Confalonieri, si sono esibiti sulla collina di Leitenberg – Dachau, presso la cappella Regina Pacis situata nel campo di concentramento di Dachau in cui Giovanni Palatucci trovò sepoltura.

L’evento

L’evento si inserisce in un programma dedicato alla figura di Palatucci, strettamente legata a Campagna, organizzato per celebrare gli 80 anni dalla sua morte. I giovani orchestrali sono stati accompagnati dal Direttore d’Orchestra, il Maestro, Luciano Marchetta, dal Maestro Daniele Gibboni al violino e dal Maestro Antonio Di Marco al pianoforte.

Giovanni Palatucci

Giovanni Palatucci, ex capo della polizia di Genova, riuscì a destinare presso il campo di internamento di Campagna, in cui le condizioni di vita erano decisamente migliori di tantissimi ebrei. Giovanni Palatucci si prodigò a rischio della propria vita, per salvarlo da morte sicura , fornendo permessi speciali, attuando azioni di depistaggio e favorendo la fuga all’estero e l’instradamento nei centri italiani meno esposti alle leggi razziali anche grazie al il supporto dello zio, Mons. Giuseppe Maria Palatucci, Vescovo della Città di Campagna. Tra lo zio vescovo e il nipote commissario si instaurò una singolare intesa di solidarietà. Giovanni Palatucci, una volta scoperto dai tedeschi con l’accusa di collaborazionismo con il nemico, venne arrestato e, successivamente, deportato nel campo di sterminio di Dachau dove morì nel febbraio del 1945, a soli 35 anni. Sepolto nel cimitero di Leitenberg dove vi è una targa che lo ricorda, i giovani studenti lo hanno omaggiato con note emozionanti.