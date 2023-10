Ora è ufficiale: è Pippo Inzaghi il nuovo allenatore della Salernitana

Salernitana, esonerato Paulo Sousa. Al suo posto ci sarà Pippo Inzaghi. La notizia era nell’aria dopo la cocente sconfitta di Monza e gli incontri tra il patron Iervolino e quelli dell’entourage dell’ex punta del Milan. È appena arrivata l’ufficialità, con una nota del club: Inzaghi sarà l’allenatore della Salernitana. Le motivazioni dell’esonero Le zero vittorie in otto giornate sono state decisive per l’esonero. Tuttavia, alcuni screzi con la società c’erano stati anche in piena estate.

Ora è ufficiale

Prima con il flirt del tecnico portoghese con il Napoli, poi con le critiche alle mosse di mercato. A dire di Sousa la rosa è uscita depotenziata.

Le novità di Inzaghi

Mister Inzaghi predilige il 433. Tale schema dovrebbe essere adottato già dopo la sosta, in luogo del 4321 caro a Sousa. Gli esterni d’attacco dovrebbero essere Candreva e Cabral, con Kastanos a ricoprire il doppio ruolo di loro sostituto e mezzala offensiva.