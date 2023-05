Opportunità per gli studenti Unisa con Unicredit

UniCredit, in collaborazione con PwC Italia, sta organizzando il Potential Unlocked: Digital Banking APPlication Hackathon, un’opportunità per gli studenti e neolaureati dell’Università di Salerno di dimostrare le loro abilità nell’ambito dello sviluppo di nuove soluzioni di digital banking. L’evento gratuito si svolgerà il 15 e 16 maggio presso il CENTRO ICT per i Beni Culturali dell’Università di Salerno, con lo scopo di identificare e offrire opportunità lavorative ai partecipanti. I partecipanti dovranno sviluppare applicazioni di digital banking progettate per accelerare il cambiamento digitale in corso in UniCredit e offrire nuovi servizi e soluzioni innovative.

Il premio

Il miglior progetto sarà premiato e i partecipanti che lo hanno sviluppato avranno l’opportunità di un inserimento lavorativo per un ruolo all’interno del team Digital della banca, presso la sede della Region Sud di UniCredit a Napoli. Gli studenti e i neolaureati dell’Università di Salerno si divideranno in squadre e lavoreranno insieme per sviluppare le applicazioni, che saranno poi valutate da un team composto da esperti di UniCredit e PwC Italia.

Le parole dei protagonisti

Oscar Petrucci, Head of Global IT Channels, Digital Products di UniCredit, afferma che la trasformazione digitale e l’inserimento di talenti digitali di alto livello sono tra le principali priorità della banca e si dice entusiasta di vedere cosa produrranno gli studenti di una delle facoltà di tecnologia più rispettate del Paese.

Francesco Colace e Stefano Riemma, delegati al Placement per l’Ateneo salernitano, commentano che l’evento si colloca in un’ampia rete di opportunità che l’Università mette a disposizione degli studenti per favorire l’ingresso nel mondo del lavoro e gli hackathon rappresentano un’occasione importante per mettersi alla prova, fare squadra e potenziare le competenze trasversali. L’Università è lieta di ospitare questo evento nato dalla sinergia tra UniCredit e PwC Italia e si aspetta una risposta entusiasta da parte dei suoi studenti.

Matteo D’Alessio, Partner di PwC Italia, conclude che la collaborazione con UniCredit e Unisa per la realizzazione di un hackathon rivolto ai giovani talenti sottolinea l’attenzione di PwC nei confronti del ruolo sempre più centrale di aziende, consulenza e mondo accademico nello sviluppo di competenze, valori e innovazione. PwC è onorata di aver supportato UniCredit in questa iniziativa che dimostra come la sinergia tra business e Università possa creare occasioni di crescita per i professionisti di domani.