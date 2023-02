Opportunità di lavoro nel gruppo Calzedonia: ecco le posizioni aperte

Opportunità di lavoro con il gruppo Calzedonia. Si cerca personale per assunzioni nei negozi e in sede. Per chi ama il mondo della moda e dell’intimo in particolare e soprattutto per chi ama stare al contatto con altre persone è l’occasione giusta.

Le opportunità di lavoro

Diverse le opportunità di lavoro che il gruppo Calzedonia offre, sia nei negozi che nella sede centrale. Per trovare le posizioni aperte basta accederre alla sezione “lavora con noi” del sito di Calzedonia. Attualmente queste le posizioni aperte:

MAGAZZINIERE

Sedi di lavoro: Outlet Vallese di Oppeano (Verona)

Il Gruppo Calzedonia cerca un magazziniere. Dovrà essere una persona pragmatica, di mentalità aperta e che lavori con impegno.

SALES ASSISTANT (ADDETTI VENDITA)

Sedi di lavoro: Bagnolo San Vito (Mantova), Barberino di Mugello (Firenze), Cadriano (Bologna), Capri (Napoli), Castel Guelfo (Bologna), Città Sant’Angelo (Pescara), Civitanova Marche (Macerata), Fiumicino (Roma), Incisa (Firenze), Marcianise (Caserta), Milano, Noventa di Piave (Venezia), Palmanova (Udine), Roma, San Giuliano Milanese (Milano), Segusino (Treviso), Serravalle Scrivia (Alessandria), Valdichiana (Arezzo), Vallese di Oppeano (Verona), Valmontone (Roma), Vicolungo (Novara).

In questo caso i requisiti sono una buona conoscenza della lingua inglese. Gli addetti alla vendita si occuperanno del supporto ai clienti nei loro acquisti, del riassortimento e dell’organizzazione dell’area vendita e del magazzino. Pertanto devono avere buone dote di comunicazione e capacità di relazionarsi con gli altri.

STORE MANAGER (RESPONSABILE NEGOZIO)

Sedi di lavoro: Roma, Outlet Castel Guelfo (Bologna)

In questo caso il lavoro presso Calzedonia avrà lo scopo di incrementare le vendite del negozio, massimizzare il profitto e fidelizzare il cliente. Il gruppo cerca candidati con esperienza nel ruolo o che abbiamo svolto la mansione di sale assistant.

Altre opportunità di lavoro sono garantite presso la sede centrale o quelle periferiche.

Il gruppo Calzedonia

Il gruppo Calzedonia nasce nel 1987. Vanta oltre trentamila dipendenti. La sede amministrativa del gruppo si trova ad Dossobuono di Villafranca di Verona. Ha sedi in vari stati e vanta quattro centri distributivi.