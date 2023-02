Opportunità di lavoro: comune cerca due figure a tempo parziale e determinato

Opportunità di lavoro nel Comune di Corleto Monforte. L’ente alburnino ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di due figure con contratto di lavoro a tempo parziale e determinato. Si cercano un istruttore amministrativo e uno direttivo – tecnico di categoria D.

Le figure richieste

Appartengono a questa categoria i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:

Elevate conoscenze plurispecialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;

Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;

Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;

Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale. (allegato A del C.C.N.L. 31/3/1999).

I requisiti

Oltre ai requisiti richiesti per partecipare ai concorsi pubblici, per la figura di istruttore direttivo amministrativo – contabile, bisogna essere in possesso di una laurea in materia economica o giuridica, mentre per la figura di direttore tecnico in architettura o ingegneria. Nel bando sono presenti tutti i dettagli per partecipare.

Per le domande c’è tempo fino al prossimo 8 marzo alle ore 12. Queste dovranno essere trasmesse unicamente via Pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.corletomonforte.sa.it