Operazione interforze Vigili e Polizia di Stato ad Eboli: scattano numerose contravvenzioni

Controllati oltre 25 veicoli, elevate numerose contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, identificate 30 persone, verificando la banca dati delle forze di polizia, per la ricerca di eventuali latitanti o dispositivi cautelari in corso. Un bilancio positivo, quello dell’operazione congiunta svolta ieri pomeriggio dalla Polizia Municipale di Eboli al Comando del Tenente Colonnello Daniele De Sanctis in sinergia con il Commissariato di Battipaglia guidato dal Vicequestore Giuseppe Fedele lungo la statale 19 in località Corno d’Oro.

L’operazione

Si tratta del primo passo verso un effettivo protocollo d’intesa con tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio, in coordinamento con la Prefettura di Salerno. L’operazione congiunta fa seguito ad altre azioni di prevenzione, controllo e repressione dei reati sul territorio e sarà seguita, grazie al protocollo d’intesa tra le Forze dell’Ordine, ad un sempre più capillare monitoraggio il cui obiettivo è restituire tranquillità e sicurezza ai cittadini.

La dichiarazioni

«Far sentire la presenza dello Stato e delle Istituzioni – ha dichiarato il Sindaco Mario Conte – agendo in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine è decisivo per debellare i fenomeni di criminalità che ci hanno preoccupato negli ultimi mesi. Le operazioni interforze consentono di incrociare le banche dati e individuare più facilmente i criminali, oltre a prevenire ulteriori reati. La semplice presenza delle pattuglie scoraggia i malviventi e taglia le vie di fuga».