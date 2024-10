Controlli interforze a Battipaglia: scattano le sanzioni

Controllo straordinario del territorio a Battipaglia da parte della Polizia Locale, dei Carabinieri, della Polizia Di Stato della Guardia di Finanza su tutto il territorio comunale. È questo uno dei primi segnali all’allarme Sicurezza in città delle scorse settimane.

Le attività

Gli agenti della Polizia Locale hanno svolto attività straordinaria con orario 18/24 con un pregevole sforzo organizzativo e operativo grazie alla direzione del vicecomandante Domenico Di Vita.

L’operazione congiunta ha visto controlli sulle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Interessate dai controlli Via Italia, Piazza Ferrovia, Piazzetta Pio Jacazzi, Piazza della Repubblica, le Ville Comunali e la zona alle spalle dell’ex scuola De Amicis. L’operazione si è svolta sabato sera.

Verificati 43 veicoli mentre 78 persone sono state identificate. Comminate 9 sanzioni per infrazioni al codice della strada e un ciclomotore, già sottoposto a fermo amministrativo, è stato sequestrato per confisca. Sequestrata anche droga per uso personale e segnalati gli assuntori al Prefetto. Qualche giorni prima a seguito di controlli di alcuni ragazzi nella zona tra Piazza Conforti e Piazza Della Repubblica sono stati sequestrati un tirapugni e un coltello.