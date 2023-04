Operazione Guardia Costiera: Castellabate, pesca illegale in area protetta. Sequestrata rete con 400 ami

Il personale della Guardia Costiera di Agropoli, diretto dal Tenente di Vascello Alessio Manca, a seguito di una mirata attività di controllo pianificata alle prime luci dell’alba, finalizzata al contrasto della pesca all’interno della insistene area marina protetta di Santa Maria di Castellabate, ha individuato e sequestrato, uno strumento da pesca di tipo “palangaro”.

L’operazione

I militari intervenuti hanno constatato che l’attrezzo da pesca, oltre a non essere consentito sia per la tipologia che per la località in cui veniva utilizzato, costituiva potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, in quanto non correttamente segnalato, inoltre lo stesso era sprovvisto della prevista marcatura identificativa.

Lo strumento era costituito da circa 400 ami e da una lunghezza di quasi due miglia nautiche (poco meno di 4 km) il quale si dispiegava per l’intera area marina protetta, ZONE B e C.

L’intervento dell’ufficio circondariale marittimo di Agropoli

Il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Agropoli, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto di Salerno, continuerà a monitorare costantemente questo fenomeno, al fine di garantire la sicurezza di tutti i fruitori del mare, la tutela dell’ambiente marino costiero nonché la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa ittica.