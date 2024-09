Operazione Avalanche, a Capaccio Paestum la deposizione di una corona in mare

Si terrà lunedì 9 settembre, a partire dalle ore 9.00, la cerimonia organizzata dal Comune di Capaccio Paestum per commemorare lo sbarco alleato lungo le coste del Golfo di Salerno nel corso della Seconda guerra mondiale nell’ottantunesimo anniversario dell’Operazione Avalanche. Il raduno è previsto alle 9.00 presso il Lido militare di Torre di Mare.

Il programma

Alle 10.00 si terrà la cerimonia commemorativa dello sbarco con la deposizione della corona a mare. A seguire, alle 11.00 in Villa Sant’Anna di Torre di Mare, ci sarà la deposizione della corona sul Monumento ai caduti e i saluti delle autorità. Accanto al sindaco di Capaccio Paestum, Franco Alfieri, sarà presenti, tra gli altri: Tracy Roberts-Pounds, Console Generale degli Stati Uniti d’America a Napoli, la direttrice del Parco archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo.

«Come ogni anno, celebreremo l’anniversario dello sbarco che, il 9 settembre 1943, portò sul litorale di Capaccio Paestum i soldati della 36° Divisione di Fanteria “Texas” – dichiara il sindaco Franco Alfieri – Quello sbarco, secondo solo allo sbarco in Normandia per dispiegamento uomini e mezzi, segna un momento fondamentale nella storia dell’Italia. L’Operazione Avalanche, unita alla Resistenza partigiana, fu fondamentale per liberare l’Italia da una dittatura liberticida e spietata come quella nazifascista.

Celebrare lo sbarco è nostro dovere: dobbiamo tenere viva la memoria di quei fatti per tramandarla alle future generazioni e impedire che la storia di quegli anni venga riscritta, come purtroppo qualcuno sta provando a fare. E dobbiamo fare tutto questo anche perché la memoria funzioni da monito: la democrazia e la libertà sono tanto importanti quanto fragili, quindi non dobbiamo mai darle per scontate ma difenderle e custodirle ogni giorno».

Alla realizzazione dell’evento collaboreranno la Capitaneria di porto di Agropoli, i Vigili del fuoco di Salerno – distaccamento di Agropoli, il Comprensorio militare di Persano.