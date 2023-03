Operazione antidroga a Salerno: arrestato per spaccio di crack, ecco i dettagli

Oggi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno portato a termine un’operazione antidroga, arrestando Ciro Romano in flagranza di reato per cessione e detenzione di sostanza stupefacente. Romano, già sottoposto alla misura cautelare della detenzione domiciliare per un analogo reato, è stato individuato mentre cedeva del crack ad un altro soggetto.

L’operazione

Dopo l’arresto, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare e hanno rinvenuto una serie di materiale per confezionare la sostanza stupefacente, quattro dosi di metadone e la somma di ottocento euro in banconote da venti euro, che presumibilmente avrebbero potuto essere utilizzate per acquistare altre droghe.

L’operazione antidroga delle forze dell’ordine ha quindi permesso di sventare un’ulteriore attività criminale e di mettere fine all’attività di spaccio di Ciro Romano, garantendo così maggior sicurezza ai cittadini della zona.

L’arresto

Gli arresti per spaccio di droga sono sempre più frequenti in Italia, soprattutto nelle grandi città, e rappresentano un grave problema sociale. Le forze dell’ordine stanno lavorando incessantemente per combattere questo fenomeno, ma è importante che anche la società civile si impegni nel contrastare il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, sensibilizzando soprattutto i giovani sui pericoli del mondo della droga.