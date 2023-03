Maxi blitz antidroga nel salernitano: arrestati due spacciatori con ingente quantità di droga, contanti e armi clandestine

In data 11 marzo, un importante arresto è stato effettuato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno. Eugenio Pierri è stato tratto in arresto in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’operazione dei Carabinieri

L’uomo, che era già sottoposto alla misura cautelare restrittiva della detenzione domiciliare per un analogo reato, è stato trovato in possesso di una quantità significativa di sostanze stupefacenti. Durante la perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno sequestrato circa 16 grammi di hashish, 12 grammi di crack e 8,2 grammi di cocaina, oltre a un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Durante la stessa perquisizione, i Carabinieri hanno anche trovato una somma considerevole di denaro in contanti. Nello specifico, Eugenio Pierri aveva 650mila euro in contanti nel suo domicilio.

L’uomo possedeva droga ai fini di spaccio e contanti

L’arresto di Eugenio Pierri rappresenta un importante colpo alle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico di droga nella zona di Salerno. Grazie alla professionalità e all’impegno dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Salerno, una grande quantità di sostanze stupefacenti è stata sequestrata e un notevole quantitativo di denaro illecito è stato scoperto.

Si tratta di un esempio concreto dell’importanza del lavoro svolto dalle forze dell’ordine nella lotta contro il traffico di droga e il crimine organizzato. I Carabinieri continueranno a impegnarsi per garantire la sicurezza dei cittadini e la legalità nel nostro paese.

L’altro arresto per arma clandestina

La Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato Mario Siano, in quanto trovato in possesso, di un’arma clandestina del tipo revolver con matricola abrasa, 450 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo cocaina, 50 cartucce di diverso calibro, 40 confezioni di sostanza da taglio, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione e la somma di 1.600 euro.