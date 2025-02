Operazione “Alto impatto”: la Polizia di Stato rimpatria 3 cittadini extracomunitari irregolari

Nella giornata di ieri 19 febbraio 2025, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno hanno controllato e rimpatriato tre cittadini irregolari sul territorio nazionale.

L’operazione

Il primo cittadino del Marocco F.M. classe ’89, gravato da numerosi precedenti penali tra cui furto aggravato, lesioni, rissa, porto di armi o oggetti atti ad offendere, violenza sessuale, danneggiamento, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, reati in materia di immigrazione e stupefacenti. Inottemperante a pregresse espulsioni intimate, l’ultima emessa nel 2018 dal Prefetto di Lucca.

Il secondo cittadino marocchino, H.E. classe ’63, già colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno nel 2020. I due extracomunitari sono stati definitivamente rimpatriati con volo diretto in Marocco, in partenza da Roma Fiumicino per Casablanca.

Stessa sorte è toccata al terzo cittadino marocchino, B.N. classe 82, colpito da provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto di Salerno e accompagnato presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Caltanissetta – Pian del Lago, per il tempo strettamente necessario per la definizione delle procedure necessarie per l’effettivo rimpatrio.