Operazione ad alto impatto a Pagani: controllate 82 persone

Nella giornata del 2 dicembre, dalle prime ore della mattinata, operatori della Polizia di Stato, unitamente a militari del Comando Provinciale Carabinieri di Salerno, con il supporto di unità cinofile e di contingenti di rinforzo del Reparto Prevenzione Crimine “Campania”, nonché di personale specializzato del Servizio Polizia Scientifica, hanno effettuato un servizio ad “alto impatto” nel territorio di Pagani e dei Comuni limitrofi.

Le attività

Nel corso delle attività, che hanno visto la partecipazione di oltre 60 uomini sono state effettuate 9 perquisizioni alla ricerca di armi e droga. Al termine delle operazioni, è stato tratto in arresto un pregiudicato locale, in quanto trovato in possesso una pistola “scacciacani” priva di tappo rosso, in grado di esplodere colpi cal. 7,65, poiché modificata mediante la sostituzione della canna.

Inoltre, sia lui che un ulteriore soggetto sono stati denunciati in stato di libertà per ricettazione, poiché trovati in possesso di diverse componenti di veicoli di provenienza illecita.

L’intera zona di intervento è stata presidiata da equipaggi delle Forze di Polizia, che hanno proceduto al controllo di 82 soggetti e di 63 veicoli, uno dei quali sottoposto a fermo amministrativo, nonché alla segnalazione amministrativa di 2 soggetti come assuntori di stupefacenti. Lo scorso 6 dicembre il GIP presso il Tribunale di Nocera Inferiore ha convalidato l’arresto e ha disposto l’applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.