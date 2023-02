Operaio cade da impalcatura, sigilli al locale

Operaio precipita da impalcatura, sigilli al locale. Accade in Piazza della Libertà, a Salerno. Qui lunedì scorso un operaio è caduto da un’altezza di circa due metri ferendosi. Per lui è stato necessario il trasferimento in codice rosso in ospedale.

Le condizioni del malcapitato

Fortunatamente il 60enne non è in pericolo di vita, ha riportato traumi e lesioni, ma poteva andare peggio. Subito dopo l’incidente l’ispettorato del lavoro e la Polizia hanno avviato le indagini ed ora sono scattati i sigilli al negozio presso il quale lavorava e posizionato nel sottopiazza della Libertà.

I lavori

L’operaio al momento dell’incidente stava eseguendo interventi di manutenzione per la realizzazione di nuove attività. I sigilli sono stati posizionati al fine anche di garantire i necessari accertamenti.

L’attività – un noto franchising nell’ambito della ristorazione – avrebbe dovuto aprire il prossimo 21 marzo, primo giorno di primavera, ma chissà che l’indagine e il successivo sequestro, non comportino un rinvio del taglio del nastro.

Per fortuna, però, le conseguenze per l’operaio non sono gravi come inizialmente poteva sembrare, l’impatto non è stato eccessivamente violento.