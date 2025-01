Open Day nel Cilento: porte aperte all’IPSAR Piranesi di Capaccio e al Parmenide di Roccadaspide

Continuano gli open day presso le scuole del Cilento, oggi è la volta dell’IPSAR “Piranesi” di Capaccio Paestum.

L’offerta formativa

Porte aperte a genitori e studenti dalle 10 alle 15 di oggi per far conoscere a tutti l’offerta formativa proposta dell’Istituto Alberghiero che ha sede nelle località capaccesi di Santa Venere in via Magna Grecia, di Gromola in via Borgo Gromola e di Matinella, frazione di Albanella presso Piazza dei Martiri del Lavoro.

L’Istituto Alberghiero del “Piranesi” si propone di formare i giovani nel settore dell’accoglienza turistica, nella ricezione di sala e vendita e in tutto ciò che riguarda l’enogastronomia.

Appuntamento anche a Roccadaspide

Nella giornata di oggi (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), giornata di orientamento anche al Parmenide Roccadaspide. Sarà possibile informare studenti e famiglie sugli indirizzi di studio, visitare gli ambienti della scuola e porre domande ai docenti.

L’offerta dell’istituto superiore rocchese comprende, Liceo Scientifico, il Liceo Linguistico, il Liceo Sportivo, l’Istituto Tecnico indirizzo Meccanica, l’Istituto Tecnico Indirizzo Informatica, Alberghiero e il corso serale I.P.S.E.O.A indirizzo Cucina.

Verso il futuro

Gli Open Day, che stanno organizzando tutte le scuole cilentane, rappresentano un’importante opportunità per i giovani studenti che potranno, così, acquisire tutte le conoscenze utili per scegliere con consapevolezza la scuola giusta e adatta a formarli al meglio, anche in base alle loro ambizioni, per costruire il loro futuro.