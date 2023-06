Onorificenze al merito della Repubblica Italiana: ecco tutti premiati cilentani e salernitani alla cerimonia organizzata dal Prefetto di Salerno

In occasione del 77^ anniversario della fondazione della Repubblica, si è svolta stamane la tradizionale cerimonia organizzata dal Prefetto di Salerno, Francesco Russo.

La cerimonia

Le principali autorità civili, militari e religiose della provincia, riunitesi in piazza Giovanni Amendola a Salerno, hanno assistito all’Alzabandiera solenne sulle note dell’Inno d’Italia, eseguito dallo Storico Gran Complesso Bandistico “Città di Salerno” diretto dal maestro Rosario Barbarulo , che ha accompagnato tutta la solenne cerimonia con musiche dedicate alla Repubblica.

Il Prefetto ha dato lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e ha ricordato che la Repubblica poggia, oltre che sulla democrazia e la legalità, anche sulla solidarietà, sottolineando in particolare l’impegno profuso dai giovani in Emilia Romagna, flagellata dall’ultima, tragica alluvionale.

Ha evidenziato che la solidarietà, l’umanità e la difesa della pace e della vita sono elementi fondamentali per la Repubblica, e ha invitato a opporsi al razzismo, all’antisemitismo e alla violenza sulle donne. Ha sottolineato l’importanza di combattere la tratta e la schiavitù degli esseri umani, il rispetto per gli anziani, il contrasto alle povertà e la promozione dell’istruzione come diritto di tutti. Ha concluso esortando i giovani a essere protagonisti del futuro ea scrivere la storia della Repubblica.

Le onorificenze al merito della Repubblica

La cerimonia è proseguita con la consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana” ai cittadini della provincia di Salerno. Tra gli insigniti delle onorificenze sono presenti persone provenienti da diverse località, come Ascea, Baronissi, Battipaglia, Bracigliano, Campagna, Capaccio, Cava de’ Tirreni, Cetara, Minori, Montano Antilia, Montecorvino Pugliano, Nocera Inferiore, Novi Velia, Pisciotta, San Marzano sul Sarno, Santa Marina, Sant’Egidio del Monte Albino, Sarno, Scafati, Vallo della Lucania, Vietri sul Mare e Salerno.

La cerimonia si è conclusa con un omaggio al compianto Presidente della Repubblica Sandro Pertini, dedicando la festa della Repubblica ai giovani. Si è invitato i giovani presenti, rappresentati dalle scolaresche degli istituti comprensivi Barra e Vicinanza e dall’istituto Virtuoso di Salerno, a diventare protagonisti del futuro del paese ea custodire i valori positivi dell’Italia.

La cerimonia è proseguita con la consegna delle onorificenze “Al merito della Repubblica Italiana”, concesse dal Presidente della Repubblica a cittadini di questa provincia.

Elenco insigniti delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana in provincia di Salerno

ASCEA Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Francesco DEL VERME

BARONISSI Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Giancarlo BOVE

BATTIPAGLIA Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Mario LOCCI BRACIGLIANO Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Mauro MOCCIA

CAMPAGNA Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe ESPOSITO

CAPACCIO Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Maurizio BALISTRERI

CAVA DE’ TIRRENI Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giuseppe DI MAURO

CETARA Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gennaro FORCELLINO

MINORI Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Salvatore DE RISO

MONTANO ANTILIA Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Alberto DEL GAUDIO

MONTECORVINO PUGLIANO Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Antonio GALDI

NOCERA INFERIORE Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Toni VITALE Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Donato MONACELLA

NOVI VELIA Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vittorio SPERANZA

PISCIOTTA Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Vito SACCHI

SAN MARZANO SUL SARNO Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Giacinto ATTIANESE SANTA MARINA Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rocco DEL BUE

SANT’EGIDIO DEL MONTE ALBINO Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Gaetano CARPENTIERI SARNO Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Massimiliano AGOVINO

SCAFATI Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Massimo MALAFRONTE

VALLO DELLA LUCANIA Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Salvatore SERGI

VIETRI SUL MARE Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana Rosario SCIORTINO

SALERNO Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Loreto D’AIUTO Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Lucio DI BIASIO Ufficiale al Merito della Repubblica Italiana Edoardo MARGARITA Cav