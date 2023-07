Ondate di calore in Campania: la Protezione Civile proroga l’allerta per temperature sopra i 41 gradi

La Protezione Civile della Campania ha annunciato che le ondate di calore che stanno colpendo la regione continueranno almeno fino alle 14 di sabato 22 luglio. Le previsioni del Centro Funzionale segnalano che le temperature rimarranno molto al di sopra dei valori medi stagionali, con una differenza di circa 7-9 gradi in più rispetto ai normali standard del periodo. Si raggiungeranno punte massime intorno ai 40-41 gradi, rendendo quest’estate particolarmente torrida e sfidante per la popolazione campana.

Si raggiungeranno picchi di 41 gradi

L’aumento dei gradi porterà ad un tasso di umidità elevato, specialmente nelle ore serali e notturne, che potrà superare anche l’80 per cento. Le condizioni di scarsa ventilazione aggraveranno ulteriormente la situazione, rendendo la permanenza all’aperto quasi insopportabile. Di conseguenza, la Protezione Civile ha diffuso un avviso urgente invitando la popolazione a prendere tutte le precauzioni necessarie per evitare rischi per la salute.

La Sala Operativa regionale ha chiesto a tutti i sindaci dei Comuni interessati e agli enti competenti di attivare le procedure di vigilanza e sorveglianza per le fasce più fragili della popolazione. In particolare, sono i cardiopatici, gli anziani, i bambini e i soggetti a rischio ad essere i più vulnerabili in queste condizioni climatiche estreme.

Le raccomandazioni

Le misure consigliate dalla Protezione Civile sono chiare: è vivamente raccomandato di evitare di uscire nelle ore più calde della giornata, di evitare l’esposizione diretta al sole e di limitare gli spostamenti con l’automobile. Per evitare colpi di calore e disidratazione, è essenziale mantenere una buona idratazione bevendo molta acqua durante tutto il giorno.

Anche gli ambienti interni devono essere adeguatamente arieggiati, per garantire un certo grado di conforto nelle case e nei luoghi di lavoro. Si consiglia inoltre di prestare particolare attenzione agli animali domestici, assicurandosi che abbiano accesso all’acqua fresca e a luoghi ombreggiati per proteggerli dal caldo.

Per ulteriori informazioni e consigli sulla prevenzione degli effetti nocivi delle ondate di calore sulla salute, la popolazione può consultare il sito ufficiale della Protezione Civile della Campania, dove saranno pubblicate linee guida e suggerimenti utili per affrontare questo periodo di calura estiva.