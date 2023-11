Ondata di furti a Capaccio Scalo: i residenti in allarme

L’allarme tra i residenti di Capaccio Scalo è cresciuto dopo il terzo furto avvenuto all’interno di un negozio di tabacchi lungo la Strada Statale 18. La preoccupazione è ulteriormente aumentata considerando altri due tentativi compiuti dai ladri nella stessa zona.

Un veicolo sospetto sotto osservazione

Testimoni oculari hanno segnalato un’unica costante nei vari episodi: una Mercedes di colore bianco, modello station wagon, vista circolare sospettosamente per le strade cittadine. La presenza ricorrente di questo veicolo ha destato preoccupazione tra i residenti.

Indagini delle forze dell’ordine

Le indagini delle forze dell’ordine sono concentrate su quattro presunti malviventi, che avrebbero agito a volto coperto durante i furti. Gli obiettivi sembrano essere gli esercizi commerciali di tabacchi, dai quali sono stati sottratti gratta e vinci, denaro e sigarette.

I ladri sono riusciti a dileguarsi utilizzando una Mercedes station wagon di colore bianco, confermando la ricorrenza di questo veicolo nelle vicinanze degli episodi criminali.

Preoccupazioni dei residenti e raccolta firme per maggiori controlli

La preoccupazione dei residenti è palpabile, alcuni dei quali hanno notato la Mercedes bianca in altre zone del centro di Capaccio. In risposta a questa escalation di furti, un avvocato sta redigendo una raccolta firme volta a chiedere maggiori controlli nelle ore serali. I cittadini esprimono la volontà di sottoscrivere la petizione, pronti a presentarla al prefetto, alle forze dell’ordine e all’amministrazione comunale, dimostrando la necessità di azioni concrete per contrastare la criminalità crescente nella zona.