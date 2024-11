È stata ritrovata in prossimità dei binari ad Omignano la 50enne di nazionalità rumena scomparsa da ieri a mezzogiorno dalla sua abitazione di Vallo Scalo. La donna si era allontanata in stato confusionale e da allora non si erano avute più sue notizie.

L’allarme e il ritrovamento

I familiari avevano fatto scattare l’allarme ed erano partite le ricerche. Il ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi. La 50enne è stata ora affidata alle cure dei sanitari.