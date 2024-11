Castelnuovo Cilento: ore di apprensione per la scomparsa di Alina Petrenko

Sono ore di angoscia per la scomparsa di Alina Petrenko una donna di 50 anni, di origini rumene, scomparsa da ieri a mezzogiorno a Vallo Scalo.

La ricostruzione

La donna, secondo quanto riferito dai familiari, si sarebbe allontanata in stato confusionale e da allora non si hanno più sue notizie. I familiari, non vedendola tornare hanno immediatamente denunciato la scomparsa ai Carabinieri, che hanno avviato le indagini per cercare di rintracciarla.

L’appello

La donna, in stato confusionale, pare non abbia portato con sé il cellulare, lasciato presso la sua abitazione. I parenti, angosciati, hanno lanciato un appello accorato alla comunità: “Aiutateci a ritrovarla”.