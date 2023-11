Omignano: nasce la Comunità Energetica Rinnovabile

Nella giornata di ieri è stata costituita ad Omignano la Cooperativa di Comunità energetica, rinnovabile e solidale – Impresa sociale ETS, presieduta da Umberto Giordano. Orgoglio è stato espresso dal primo cittadino Raffaele Mondelli per la risposta positiva della comunità omignanese, pronta ad accettare la sfida innovativa proposta da Confcooperative Salerno.

“Una svolta importante per la produzione e il consumo di energia elettrica – commenta il sindaco Mondelli – ma soprattutto una manifestazione concreta del concetto di cittadinanza attiva”. Il Sindaco ringrazia Confcooperative Salerno, nella persona del suo presidente Salvatore Scafuri, per il lavoro di formazione e di accompagnamento verso questo importante traguardo, che avrà ricadute positive importanti dal punto di vista economico, ambientale e sociale per tutta la comunità di Omignano.

Comunità energetiche: ecco cosa sono

Le Comunità energetiche rinnovabili solidali, CERS, sono gruppi di persone che si uniscono per produrre, consumare e scambiare energia rinnovabile localmente. In una comunità energetica, i membri possono condividere l’energia prodotta da impianti di energia rinnovabile come pannelli solari o turbine eoliche, e anche scambiare l’energia in eccesso con la rete energetica più ampia.

Possono essere costituite da una varietà di partecipanti, inclusi proprietari di case, cooperative, associazioni di quartiere e aziende. In molti casi, le comunità energetiche vengono create per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e favorire l’adozione delle energie rinnovabili.

Le comunità energetiche rappresentano una forma emergente di gestione dell’energia che favorisce l’autonomia e la partecipazione dei cittadini nella transizione energetica, promuovendo un consumo più consapevole e sostenibile.