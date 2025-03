Omignano, l’amministrazione Mondelli punta su scuola e servizi per le famiglie | VIDEO

Continua l’impegno dell’amministrazione comunale di Omignano, guidata dal sindaco Raffaele Mondelli, con interventi mirati a migliorare i servizi sul territorio.

Un lavoro concreto che abbraccia diverse fasce d’età e settori strategici, dando priorità all’istruzione e al sostegno alle famiglie. In questo contesto, un passo importante è stato compiuto per le scuole: da pochi giorni, infatti, sono stati appaltati e consegnati i lavori per la realizzazione della mensa scolastica nell’edificio di località Pagliarole.

L’intervento

Un intervento fondamentale per garantire agli studenti un servizio efficiente e spazi adeguati alle loro esigenze. Grande soddisfazione anche per l’ottenimento dei fondi PNRR, un risultato che rappresenta il frutto di un attento lavoro di programmazione e di una collaborazione efficace all’interno della macchina amministrativa. Queste risorse consentiranno di realizzare interventi fondamentali per il territorio. Il comune di Omignano ha anche investito sui giovani, con l’attivazione del servizio civile, che vedrà a breve l’impegno di altri 10 ragazzi. Il loro contributo è essenziale per il mantenimento attivo di servizi importanti per la comunità, come la biblioteca comunale, che continua a essere un punto di riferimento culturale e sociale per i cittadini.