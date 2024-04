Omignano, laboratori gratuiti di chitarra e percussioni per ragazzi tra i 6/18 anni

Al via ad Omignano il progetto musicale “Esplorando i suoni” che punta a far avvicinare i giovani alla musica. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Raffaele Mondelli individua nella musica uno strumento fondamentale per la crescita culturale, civile, sociale ed economica della comunità e ne incentiva modalità innovative difruizione, al fine di promuovere la diffusione delle espressioni artistiche più varie e significative.

Le attività del progetto

I laboratori gratuiti di chitarra e di percussione, destinati ai bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 6 e i 18 anni residenti nel comune di Omignano e suddivisi in 4 incontri per strumento, offriranno l’opportunità di condividere l’esperienza di suonare ed imparare insieme sotto la guida di maestri competenti.

Le lezioni si terranno presso la sede dell’accademia musicale di via Nazionale a decorrere dal giorno 18 aprile 2024 e a seguire ogni giovedì, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, con un numero massimo di 6 allievi per laboratorio.

Gli obiettivi

Il progetto presentato dall’accademia musicale ToGroove-music school e patrocinato dal

comune di Omignano mira a fondare una consapevolezza articolata della realtà sonora e musicale

mediante attività esplorative e produttive sulla base dei seguenti principi ispiratori:

la musica è movimento libero e strutturato, per sentirsi parte di un gruppo che si muove nella stessa direzione;

la musica è voce che parla, canta, gioca ed esplora nuove possibilità;

la musica è ritmo per creare momenti di bellezza suonando il proprio corpo e gli strumenti;

la musica è relazione che abbatte le barriere linguistiche.

Come partecipare

Le iscrizioni obbligatorie sono aperte dal 03/04/2024 fino a esaurimento dei posti disponibili. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’assessore Emanuela Tierno.