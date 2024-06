Omignano: il Sindaco Raffaele Mondelli avvia il secondo mandato con entusiasmo e determinazione

Il Consiglio Comunale di Omignano si è riunito sabato 22 giugno per l’insediamento. Durante il suo discorso di apertura, il riconfermato sindaco Raffaele Mondelli ha espresso gratitudine e determinazione, delineando una visione chiara per il futuro del comune.

“Signori Consiglieri, cittadine e cittadini, è per me un grande onore, insieme ad una grande emozione, assumere nuovamente la carica di Sindaco del Comune di Omignano,” ha esordito Mondelli, visibilmente emozionato. Egli ha sottolineato come la fiducia dei cittadini sia il frutto del lavoro svolto nei precedenti cinque anni, lavoro che ha portato risultati concreti e apprezzati dalla comunità.

Mondelli ha poi delineato le sfide che attendono l’amministrazione nei prossimi cinque anni, molte delle quali già in cantiere. Ha ribadito l’importanza di onorare le aspettative della cittadinanza attraverso un impegno costante e una collaborazione fattiva tra tutti i membri del Consiglio Comunale.

Insediamento del consiglio comunale di Omignano, le dichiarazioni del sindaco Raffaele Mondelli

“Il nostro dovere di amministratori non è solo di provvedere alle ordinarie e legittime esigenze della cittadinanza,” ha continuato il Sindaco, “ma di lavorare per sostenere prospettive e lanciare vedute verso il futuro.” Ha enfatizzato la necessità di mantenere entusiasmo e volontà di progresso per garantire un continuo sviluppo della comunità.

Rivolgendo un caloroso ringraziamento al personale comunale, Mondelli ha riconosciuto il ruolo fondamentale della sinergia tra dipendenti e amministratori per il buon funzionamento della macchina comunale. Ha poi rinnovato il suo impegno a governare con e per i cittadini, considerando il Comune come una “grande famiglia” e puntando al perseguimento dell’interesse generale.

La cerimonia di insediamento è culminata con il giuramento di fedeltà alla Costituzione, un momento che Mondelli ha descritto come altamente significativo. “Dire ‘giuro’ sulla nostra Carta fondamentale significa condividere il progetto che la ispirò a suo tempo,” ha dichiarato il Sindaco, ribadendo l’importanza di garantire i diritti fondamentali come l’istruzione e l’assistenza medica per tutti.

Mondelli ha concluso il suo discorso con una citazione di Don Luigi Sturzo, augurando a tutti i presenti “tempo e pazienza, di persistere nel lavoro per poi raccogliere i frutti.” Con queste parole, ha invitato il Consiglio e i cittadini a unire le forze per il bene comune, assicurando che l’impegno per Omignano non conoscerà tregua.

Il secondo mandato del Sindaco Mondelli si apre così sotto il segno della continuità e della rinnovata determinazione, con l’obiettivo di proseguire il programma amministrativo avviato cinque anni fa.