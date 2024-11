Omicidio Vassallo: il Riesame conferma le misure cautelari

Il Tribunale del Riesame di Salerno ha rigettato i ricorsi presentati dagli avvocati difensori di Fabio Cagnazzo, Lazzaro Cioffi e Giuseppe Cipriano, accusati dell’omicidio del sindaco di Pollica, Angelo Vassallo. Una decisione che conferma le misure cautelari disposte dal gip,

Le motivazioni della decisione

Entro 45 giorni i giudici del collegio depositeranno le motivazioni dettagliate della loro decisione. Tuttavia, già dalle prime indiscrezioni emerse dall’udienza, si evince che il Tribunale ha ritenuto fondate le accuse mosse dalla Procura di Salerno.

Le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia e le intercettazioni telefoniche avrebbero fornito elementi probatori a carico dell’ufficiale.

L’omicidio di Angelo Vassallo è un caso che ha scosso l’opinione pubblica e che ha tenuto banco per 14 anni. Le indagini sono state lunghe e complesse, con numerosi colpi di scena e cambi di scenario. Sono 4 gli indagati, tutti in carcere. Romolo Ridosso, ex collaboratore di giustizia e già in carcere per altri reati, non aveva presentato ricorso.