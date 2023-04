Omicidio Mario Solimeno, Celso finisce in carcere

Il Tribunale di Salerno ha accolto l’appello presentato dalla Procura contro una parte della misura cautelare eseguita il 2 febbraio scorso dal GIP di Salerno. La Sezione del Riesame ha disposto la custodia in carcere per l’omicidio di Mario Solimeno nei confronti di Felice Celso, ed ha riconosciuto la gravità indiziaria anche per il reato di porto abusivo di armi.

L’appello della Procura

Inoltre, il Tribunale ha accolto l’appello presentato dalla Procura in relazione alla posizione di Gaetano Celso, per il quale era stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari per l’omicidio di Mario Solimeno. Tuttavia, Gaetano Celso rimane sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in conseguenza del provvedimento di aggravamento emesso dal GIP di Salerno nell’ambito del medesimo procedimento.

L’omicidio

La vittima, Mario Solimeno, è deceduta il 26 ottobre 2022 presso l’Ospedale dei Colli di Napoli, dove era stata ricoverata a seguito delle ferite da arma da fuoco riportate nel corso di un agguato subito in Eboli il 29 settembre 2022.

Attualmente, l’esecutività dell’ordinanza cautelare è sospesa in attesa della definitiva conferma del provvedimento, che è ricorribile in Cassazione.