Omicidio Mario Solimeno, in corso esecuzione di misura cautelare

Blitz nel rione Pescara e nel rione Paterno ad Eboli. Sarebbero almeno tre i pregiudicati ammanettati e assicurati alla giustizia per l’omicidio di Mario Solimeno. Le operazioni sono in corso e si attende la conferenza stampa ufficiale della Procura della Repubblica presso il tribunale di Salerno per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Il blitz

C’è chi plaude all’operazione militare portata a segno questa notte a Eboli e chi finalmente tira un sospiro di sollievo. Una operazione militare congiunta ha visto questa notte impiegati sul territorio ebolitano decine di uomini e mezzi.

Elicotteri con fari illuminanti diretti sulle palazzine popolari nel rione Pescara e uomini in assetto antisommossa in strada. Pattugliato il popoloso quartiere periferico.

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Salerno e della Compagnia di Eboli agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di tre persone, gravemente indiziate del delitto in concorso.

L’omicidio

Il blitz è riconducibile ai fatti criminosi accaduti lo scorso 29 settembre quando Ciro Solimeno venne ferito con colpo di arma da fuoco e morì il mese dopo all’ospedale dei Colli di Napoli.

L’uomo si trovava in automobile insieme al fratello al Rione Pescara a Eboli, quando degli sconosciuti si avvicinarono alla vettura e aprirono il fuoco.

Un proiettile colpì il malcapitato al collo, danneggiando anche alcune vertebre.

Purtroppo le condizioni di salute del 29enne apparvero subito molto gravi. Trasferito all’ospedale Cto di Napoli, qui purtroppo avvenne il decesso.