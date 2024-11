Omicidio del sindaco pescatore, il figlio Antonio Vassallo: “Continueremo a cercare la verità”

Antonio Vassallo, figlio del “sindaco pescatore” Angelo Vassallo, ha espresso parole di speranza e determinazione dopo aver consultato il fascicolo relativo alla tragica vicenda che ha sconvolto la sua famiglia e l’intera comunità.

“Ho scoperto molti aspetti che non conoscevo, ora mi sono più chiari”, ha dichiarato, aggiungendo che il suo obiettivo è che tutti i responsabili paghino: “Sono molte più persone di quelle che immaginiamo”.

Antonio ha sottolineato il dolore personale per la perdita di suo padre e il vuoto lasciato da un rappresentante così prezioso per il territorio. “In quelle pagine ci sono cose straordinarie”, ha concluso, rinnovando l’impegno per ottenere giustizia.