Ombrellone selvaggio: controlli e sequestri ad Ascea

La notte tra sabato e domenica, la Polizia Locale di Ascea, guidata dal Comandante Massimiliano Falcone, ha condotto la prima importante operazione sulle spiagge.

Il bilancio delle attività

Nel tratto compreso tra il Lido Scirocco ed il Lido La Lampara, sono stati sequestrati circa 130 ombrelloni e varie attrezzature da spiaggia. Le multe teoricamente irrogate ammonterebbero a circa 26 mila euro, nel caso i trasgressori si presentassero per chiedere la restituzione degli ombrelloni.

Gli ombrelloni saranno depositati e custoditi in locali comunali, per poi essere portati al macero decorsi 30 giorni.

“Voglio prima di tutto ringraziare la Polizia Locale, gli operai del Comune e la società Velia ambiente che, ognuno nel proprio ruolo, hanno dato un contributo alla buona riuscita dell’operazione – dice l’assessore Filippo Dragone – L’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto la BELLASCEA, vuole garantire una migliore qualità di godimento delle nostre bellissime spiagge attraverso il rispetto di poche e chiare regole. Oltre a non lasciare ombrelloni incustoditi, ricordo a tutti di non abbandonare rifiuti o gettare mozziconi di sigarette sulle spiagge. Tuteliamo insieme la natura ed il nostro territorio. Per noi oggi e per i giovani del futuro.”