Oltre sei milioni per Camerota: fondi per messa in sicurezza della Strada del Mingardo e una nuova scuola

Sono due le opere pubbliche, finanziate per un importo complessivo di oltre sei milioni di euro, che a stretto giro verranno realizzate nel Comune di Camerota. Nel primo caso si tratta di progetto relativo all’intervento di “Difesa costiera in corrispondenza della galleria sulla strada provinciale 562”. Questo risulta finanziato con i fondi PNRR. Metterà in sicurezza il tratto stradale adiacente Cala Finocchiaro, spesso reso instabile dall’erosione del mare.

Le opere previste sulla Sp562

Le opere previste sono di consolidamento strutturale del rilievo stradale mediante paratia di pali e micropali al margine della carreggiata stradale (lato mare). Programmato pure il ripristino e miglioramento della scogliera di protezione in massi naturali. In maniera tale che l’erosione del mare non provochi alcun tipo di danno alla sede stradale.

Si tratta nello specifico del primo lotto di un intervento generale più ampio che riguarderà gran parte del tratto stradale adiacente Cala del Cefalo. È previsto infatti anche un allargamento della banchina stradale per permetterà di parcheggiare in sicurezza.

Per questo primo lotto è prevista l’aggiudicazione e la stipula del contratto di appalto entro il 30 Settembre e infine l’inizio dei lavori entro il 15 Ottobre.

Fondi per il plesso scolastico

Una seconda opera pubblica, strategica per il comune di Camerota, riguarderà il plesso scolastico presente nella frazione collinare si Lentiscosa. Sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico per la realizzazione di un nuovo Asilo nido per un importo complessivo di 3.100.000 euro.

I lavori prevedono la demolizione e la ricostruzione del fabbricato secondo le più moderne tecniche costruttive e con particolare riferimento a materiali e impianti finalizzati al contenimento energetico.

A tal proposito il nuovo edificio sarà NZEB – Nearly Energy Zero Building – secondo i più avanzati standard richiesti per i pubblici edifici. Inoltre previsti spazi esterni ricreativi e per la socialità e la creazione di spazi verdi e parcheggi.

“Avanti per la nostra Camerota del futuro”, ha chiosato il Sindaco Mario Salvatore Scarpitta.