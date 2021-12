Camerota, 10 milioni per la strada di Cala del Cefalo

Con la pubblicazione della determina n. 483/2021 del 10 dicembre 2021, è stata indetta la gara per la progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento per la sicurezza dei lavori di messa in sicurezza e adeguamento del tratto di strada provinciale 562 adiacente alla Cala del Cefalo e alla Cala Finocchiara nel Comune di Camerota. L’importo complessivo è di 9.980.000 euro.

«Con questo progetto viene messa in sicurezza la strada con interventi di adeguamento strutturale e risoluzione dei problemi di viabilità sul tratto Marina di Camerota-Palinuro attesi da decenni. Finalmente, grazie a questo lavoro, – dichiara Mario Salvatore Scarpitta, sindaco di Camerota – sarà scongiurato definitivamente il problema di vedere ogni anno la strada attaccata e danneggiata dalle mareggiate invernali».

«Dopo l’apertura definitiva delle aree parcheggio rientrate in possesso dell’ente, questa amministrazione ha dedicato ancora più attenzione a quell’area – ha continuato il primo cittadino -. Si lavora alla messa in sicurezza dell’arteria, alla risoluzione della problematica inerente all’erosione costiera e ai lavori per arginare il fenomeno del dissesto idrogeologico. Quindi si combattono le frane, il mare che divora quel tratto di costa e si mette in sicurezza la strada di fondamentale importanza per l’economia e la sicurezza di tutti».

«Ma non ci fermeremo qui – conclude il sindaco – gli uffici e l’amministrazione lavorano a braccetto anche per quanto concerne il progetto della pubblica illuminazione. Saranno installati nuovi punti luce lungo tutto il tratto di Cala del Cefalo. Un passo in avanti in ottica della sviluppo di quell’area come punto strategico del by night cilentano estivo».