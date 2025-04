Un incidente ha coinvolto un uomo di 51 anni originario di Oliveto Citra ma residente in Germania, dove lavora da anni. L’uomo era rientrato in Italia per trascorrere alcuni giorni nella sua terra natia e aveva deciso di dedicarsi all’orto di famiglia. Un gesto semplice e ripetuto che, mercoledì pomeriggio, si è trasformato in un grave infortunio.

Perde il controllo della zappatrice, grave trauma alla gamba

Secondo le prime ricostruzioni, il malcapitato avrebbe improvvisamente perso il controllo della zappatrice. Il mezzo agricolo, forse a causa di un dislivello del terreno o di una fatale distrazione, si è ribaltato, finendo addosso all’uomo e colpendolo violentemente alla gamba sinistra. L’impatto ha causato un trauma grave: frattura scomposta di tibia e perone, con un concreto rischio di amputazione dell’arto. L’incidente si è verificato nelle prime ore del pomeriggio, un momento in cui molti si dedicano alla cura di orti e giardini, complice il clima mite della stagione.

Trasporto d’urgenza e delicato intervento chirurgico a Oliveto Citra

Immediata è stata la richiesta di soccorso. I sanitari del 118 sono intervenuti rapidamente, stabilizzando il ferito sul posto prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Francesco di Assisi di Oliveto Citra. Al pronto soccorso, l’uomo è stato preso in carico dall’équipe medica guidata dal primario Francesco Cembalo.

La situazione è apparsa subito critica, tanto che il 51enne è stato sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza, lungo e complesso. I medici hanno lavorato per ore nel tentativo di salvare l’arto gravemente compromesso. Alla fine, con grande abilità e sangue freddo, sono riusciti a ricomporre la doppia frattura e ad applicare un sistema di stabilizzazione dell’osso, scongiurando, almeno per il momento, l’amputazione.

Lunga riabilitazione e monito sulla sicurezza agricola domestica

Il 51enne rimarrà ricoverato nel reparto di Ortopedia dell’ospedale di Oliveto Citra anche durante le prossime festività pasquali. Il percorso di guarigione si preannuncia lungo e complesso.