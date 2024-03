Roccadaspide, uomo ferito ad un piede con la motozappa. I dettagli

Stava lavorando vicino alla motozappa nel tentativo di aggiustarla quando, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto ferito ad un piede.

I fatti

È accaduto oggi pomeriggio a Roccadaspide, in un garage privato sito in una zona poco distante dai noti tornanti che da Roccadaspide capoluogo conducono in località Fonte.

V.C., cinquantatreenne del posto, stando alle prime ricostruzioni, stava verificando se il mezzo funzionava quando è rimasto ferito da una delle lame che lo ha preso al piede destro, causandogli serissime ferite e indicibili dolori.

I soccorsi

I presenti, notando la scena, hanno subito chiamato i soccorsi e attivato la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Capaccio Paestum e un’ambulanza della

Val Calore di Roccadaspide.

L’uomo è fuori pericolo di vita ma viste le gravi lesioni, la perdita di sangue importante e i forti dolori accusati, per lui si è reso necessario il trasporto in eliambulanza presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, dove sarà presto operato a causa del tranciamento ai legamenti del piede destro riportati.