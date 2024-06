Oliveto Citra: Carmine Pignata e Vincenzo Rio, ultimi incontri elettorali prima del “silenzio”

Carmine Pignata e Vincenzo Rio: ultimi incontri e ultimi appuntamenti elettorali prima del “silenzio” imposto per legge e prima del verdetto delle urne per i due candidati alla carica di Sindaco del Comune di Oliveto Citra e per le compagini politiche che sostengono entrambi. Donne e uomini della comunità locale che hanno deciso di scendere in campo e di affiancare e sostenere i due candidati alla carica di sindaco. E così, tra comizi più o meno infuocati, incontri nelle contrade e tra la gente, appuntamenti nelle piazze e insieme alle associazioni si è discusso di volontariato, cultura, sport, arte e di cittadinanza attiva. Delle sorti del paese e delle opportunità di sviluppo, di area Pip, inclusione e politiche sociali, di giovani e di famiglie.

Comizi elettorali che hanno visto coinvolti i cittadini di Oliveto Citra e che hanno animato la comunità questa volta schierata da una parte e dall’altra nella scelta dei rappresentanti del nuovo governo comunale e della nuova compagine che amministrerà il Comune per i prossimi cinque anni. Due candidati, due fazioni. Da una parte Carmine Pignata e dall’altra Vincenzo Rio.

CARMINE PIGNATA, candidato sindaco, Lista “Uniti per Oliveto e per il Progresso” «Fra tutte le motivazioni che mi hanno spinto a ricandidarmi alla carica di sindaco, quelle che mi stanno più a cuore: la necessità di portare a pieno compimento tutti i progetti avviati in questi anni, alcuni dei quali di grandissimo respiro; e poi la volontà di sostenere la crescita di quei giovani olivetani, e sono davvero tanti, che in questi ultimi anni si sono avvicinati all’impegno e al servizio alla comunità dandosi da fare nelle associazioni, nei gruppi o nei tanti progetti culturali e sociali che abbiamo messo in campo».

VINCENZO RIO candidato sindaco, Lista “Rinascita Democratica” «Non rinuncio mai a nuove sfide che possano avere effetti positivi su di me e su tutto il mondo che mi circonda. Ho scelto di rinascere candidandomi per amministrare questo comune con la carica di Sindaco. Con l’impegno di dar vita ad una svolta, iniziando un viaggio condiviso con altri nove coraggiosi cittadini, che faranno squadra con me per una vera e propria Rinascita di questo comune, all’insegna del rispetto e osservanza dei principi democratici e costituzionali».