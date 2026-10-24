Olio Campania IGP: Veronica Barbati è la nuova Presidente del Consorzio

Il Consorzio di Tutela Olio Campania IGP rinnova la propria governance per affrontare le sfide dei mercati agroalimentari nazionali e internazionali. L’assemblea dei soci ha deliberato la nomina della nuova squadra dirigenziale, un passaggio strategico finalizzato a consolidare la protezione, la promozione e la tracciabilità dell’oro verde regionale. L’ente consorziale rafforza così la propria struttura operativa per tutelare i produttori locali contro le frodi e offrire ai consumatori garanzie sulla provenienza e sulla qualità dell’olio extravergine campano.

Veronica Barbati alla guida del Consorzio di Tutela Olio Campania IGP

La nuova Presidente del Consorzio è Veronica Barbati, imprenditrice agricola irpina con laurea in Economia e Gestione dei Servizi Turistici. Barbati annovera un profilo istituzionale consolidato all’interno delle associazioni di categoria, ricoprendo già i ruoli di Presidente Provinciale di Coldiretti Avellino e Presidente di Aprol Campania. La sua gestione punterà sul radicamento territoriale e sulla pianificazione strategica a lungo termine per sostenere il comparto olivicolo regionale.

Riguardo al nuovo incarico, la neo presidente Veronica Barbati ha dichiarato: “Accolgo con orgoglio e senso di responsabilità una sfida ardua ma estremamente avvincente per quello che rappresentata un progetto Igp ben organizzato per l’intero territorio regionale. Il momento che viviamo non è scevro da difficoltà con le quali dobbiamo fare i conti, ma dobbiamo guardare oltre il contingente e proseguire nel progetto di valorizzazione avviato per dare risposte e opportunità ai nostri territori. Questo è quello che ho in mente e questo è quello che faremo, insieme all’intera compagine della nostra Igp”.

La nuova squadra dirigenziale: vicepresidenza e segreteria

Il direttivo vede la presenza di Antonio Naimoli nel ruolo di Vice Presidente. Imprenditore agricolo e frantoiano attivo nella provincia di Salerno, Naimoli riveste contemporaneamente la carica di vicepresidente dell’OP Oro Campania e del Consorzio di Tutela Colline Salernitane DOP, apportando competenze tecniche specifiche legate all’intera filiera di trasformazione dell’olio.

La carica di Segretario è stata affidata ad Armando Di Giambattista, olivicoltore della provincia di Benevento specializzato in normativa e politica agricola comunitaria. La sua figura si occuperà del coordinamento sulle tematiche regolatorie e dello sviluppo rurale legato ai fondi europei per il settore agroalimentare.

Protezione della denominazione e vigilanza contro le contraffazioni

Il Consorzio di Tutela Olio Campania IGP esercita funzioni uffciali di promozione del marchio e vigilanza sulla produzione. L’attività di controllo sulla filiera avviene in stretta sinergia con l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Tale cooperazione istituzionale mira a contrastare i fenomeni di concorrenza sleale, usurpazione del nome e agropirateria, salvaguardando il valore economico delle aziende agricole aderenti al disciplinare e assicurando la completa tracciabilità del prodotto dal campo alla bottiglia.