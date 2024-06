Olevano sul Tusciano, turismo esperienziale: opportunità e sfide

Il Turismo esperienziale nel territorio della provincia di Salerno attiva un valore di 340 milioni di euro in sinergia con la ristorazione, la cultura, la mobilità sostenibile e l’ospitalità.

Sono i numeri che CNA Turismo Salerno ha prodotto durante l’assemblea costitutiva di qualche settimana fa. Venerdì 28 luglio, su richiesta del sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti e dell’assessore al turismo Stefano Moscatiello la CNA Salerno terrà un incontro pubblico nell’aula consiliare.

«Il Turismo esperienziale è un’opportunità per i piccoli comuni, in prevalenza a vocazione agricola, che offrono spunti interessanti e in alcuni casi unici per proposte di accoglienza in questo senso – dichiara il primo cittadino Ciliberti – Olevano si sta muovendo in questa direzione: organizzando e perfezionando un offerta turistica che tenga conto delle peculiarità del territorio, delle tradizioni e dei beni culturali presenti, in particolare della Grotta di San Michele Arcangelo per la quale è allo studio un calendario di apertura straordinaria per consentire l’accesso al sito del santuario altomedievale».

«L’appuntamento si pone l’obiettivo di dare al territorio un adeguato supporto per l’avvio di attività legate al mondo dell’artigianato e del turismo – ha dichiarato il segretario provinciale di CNA Salerno, Simona Paolillo – È nostra intenzione rimarcare la disponibilità della nostra associazione per le aree interne».

Le conclusioni dei lavori sono state affidate al Presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania Franco Picarone. «È nostro auspicio tessere tutte le relazioni possibili e le occasioni di vantaggio per la nostra comunità che mostra senza ombra di dubbio tutte le potenzialità per un grande sviluppo turistico del nostro territorio collocato si un’area interna ma non marginale vista la vicinanza all’aeroporto e le grandissime ricchezze culturali come la Grotta di San Michele ma anche le ricchezze naturalistiche legate al fiume Tusciano e le nostre importanti tradizioni».

Sono numerose le opportunità che derivano oggi dall’aeroporto di Salerno che decollerà il prossimo mese e diverse le occasioni di fare rete con il progetto ambizioso di Cna Salerno presieduta dal maestro Lucio Ronca e guidata dal segretario Simona Paolillo, che ha lanciato e avviato i lavori sulla nascita della Galleria dell’Artigianato. Atteso è l’intervento dell’esperto di turismo esperienziale Rosario D’Acunto, coordinatore di CNA Turismo Salerno.

L’appuntamento di venerdì vedrà la partecipazione di più esperti e un approfondimento a più voci sulle ricadute legate al turismo delle radici e alle opportunità legate al bando Scabec “Benessere e Salute” della Regione Campania di cui Olevano sul Tusciano è Comune capofila di uno dei progetti.