Olevano sul Tusciano: Siamo tutti sentinelle! E’ questo l’appello del Sindaco Ciliberti rivolto alla sua comunità.

Preservare il territorio e l’ambiente di Olevano sul Tusciano. E’ questa la prerogativa dell’Ordinanza firmata dal sindaco Michele Ciliberti volta, soprattutto, alla prevenzione degli incendi durante la stagione estiva.

Una Ordinanza che ha efficacia fino al prossimo 20 settembre e attraverso cui il primo cittadino invita tutti ad “essere cittadini attivi in tutto l’anno solare, avvisando le Istituzioni competenti di eventuali segnali di pericolo”.

L’ordinanza del sindaco

Il provvedimento riguarda, in modo particolare, le zone boschive e agricole non coltivate del paese, ma anche l’area più strettamente urbana dove sono presenti piccoli fondi incolti come le aree pertinenziali di immobili o altro.

L’Ordinanza attiene anche al rispetto della “fascia stradale” da dove solitamente s’innescano gli incendi. I proprietari o conduttori di fondi dovranno provvedere all’estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi, rami e di eventuali piante pericolose che minacciano di cadere sulla sede stradale perché secche, protese o piegate verso la strada.

Le parole del sindaco

Anche i rifiuti possono essere un veicolo di incendio e vanno smaltiti secondo le regole. L’appello è al senso di responsabilità. “Siamo tutti sentinelle del nostro territorio” dice il Sindaco Ciliberti.

L’Ordinanza sindacale è la n. 18 del 22.06.2023 ed è consultabile integralmente all’indirizzo https://comune.olevanosultusciano.sa.it/ sezione Albo Pretorio, del sito internet istituzionale del Comune