Olevano Sul Tusciano, il sindaco: “Ampliare la rete della banda ultralarga”

La rete di cablaggio del territorio comunale della “Banda Ultra Larga” è incompleta. Nel progetto sono state escluse alcune strade, soprattutto periferiche, che – secondo gli obiettivi del Governo – dovevano essere le prime ad essere servite: via Frosano, Via Ferriere, Via Eduardo De Filippo, via Alfredo Di Feo e via Varcaturo.

Al fine di risolvere un disagio che riguarda parte della popolazione olevanese che verrebbe tagliata fuori dai benefici della nuova e importante infrastruttura, il primo cittadino Ciliberti ha invitato Open Fiber, per quanto di competenza, “ad ampliare la progettazione e la realizzazione della rete B.U.L. nella parte del territorio comunale non ancora servita al fine di poter evitare discriminazioni di trattamento all’interno dello stesso paese”.

«Nelle ultime settimane ho ricevuto numerose sollecitazioni da parte di cittadini e imprenditori olevanesi circa l’estensione e la realizzazione della rete denominata “Banda Ultra Larga” – dichiara il sindaco Michele Ciliberti – La rete in corso di realizzazione raggiunge solo una parte del territorio, lasciando ad oggi, alcune zone totalmente prive di copertura. Tale situazione genera una disparità di trattamento tra tutti in residenti e le attività imprenditoriali del territorio».