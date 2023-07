Olevano sul Tusciano: la Città rientra nel patto della bellezza delle Città italiane, grazie allo splendore della Grotta di San Michele

La notizia è direttamente divulgata dal Sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Ciliberti e l’entusiasmo è davvero tanto: la Città rientra nel patto della bellezza delle Città italiane, grazie allo splendore della Grotta di San Michele.

Nella bellissima cornice di Castel del Monte, ad Andria, insieme a 50 sindaci giunti da tutta la penisola, nel pomeriggio di ieri il Sindaco di Olevano sul Tusciano Michele Ciliberti ha sottoscritto il Patto delle Città della Bellezza.

«Se si insegnasse la bellezza alla gente, la si fornirebbe di un’arma contro la rassegnazione, la paura e l’omertà. All’esistenza di orrendi palazzi sorti all’improvviso, con tutto il loro squallore, da operazioni speculative, ci si abitua con pronta facilità, si mettono le tendine alle finestre, le piante sul davanzale, e presto ci si dimentica di come erano quei luoghi prima, ed ogni cosa, per il solo fatto che è così, pare dover essere così da sempre e per sempre. È per questo che bisognerebbe educare la gente alla bellezza: perché in uomini e donne non si insinui più l’abitudine e la rassegnazione ma rimangano sempre vivi la curiosità e lo stupore»

Peppino Impastato