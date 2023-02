Un accordo per il rilancio e la promozione delle Grotte di Castelcivita

Un accordo per la promozione e il rilancio marketing delle Grotte di Castelcivita. È questo l’obiettivo dell’intesa siglata tra l’avvocato Michele Cascio, presidente della Società Grotte di Castelcivita Srl e il CEO di A Lab Agency, Raffaele Campanaro.

L’intesa

A LAB Agency è una realtà molto importante nello scenario nazionale per la promozione, marketing e comunicazioni con all’attivo collaborazioni con grandi marchi come Divani e Divani by Natuzzi, Amaro Silano, Red Bull, Mentadent, ecc…

Benché oberata da molti impegni professionali, A Lab Agency ha accettato la sfida di occuparsi della comunicazione, della strategia marketing e di tutto quanto necessario per il rilancio turistico delle grotte di Castelcivita. Ciò grazie alla spinta emotiva di Raffaele Campanaro, che ha il proprio papà originario del centro alburnino ed è amico di lunga data del Presidente delle grotte Cascio.

Le Grotte di Castelcivita

Le Grotte di Castelcivita si trovano alle porte del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Esse hanno una notevole rilevanza paleontologica, anche in virtù di interessanti depositi archeologici presenti all’ingresso della cavità.

Le Grotte si sviluppano lungo un unico ramo dal quale si disserrano diramazioni secondarie. Visitarle permette di trovarsi in spettacolari ambienti con suggestive formazioni calcaree.

Un luogo di grande valore e un importante attrattore turistico per il territorio che merita di avere maggiore attenzione.