Olevano sul Tusciano in festa per i 100 anni di Giovanna Bufano per tutti “Zia Giannina”

Giovanna Bufano, nata il 10 agosto 1924 taglia oggi lo straordinario traguardo dei 100 anni. È la sesta centenaria vivente nata a Olevano sul Tusciano. La comunità in festa, la gioia della famiglia, la felicità di quanti conoscono e sono affezionati a Giovanna Bufano, la nonnina di Olevano Sul Tusciano che oggi compie 100 anni. La signora Giovanna, nubile, conosciuta in paese con il vezzeggiativo di “zia Giannina”, trascorre la sua vecchiaia a Monticelli, circondata dall’affetto della sua numerosa famiglia.

Sesta centenaria ad Olevano

È la sesta centenaria vivente nata a Olevano sul Tusciano. Gli altri concittadini che hanno avuto i natali in paese e tagliato questo straordinario traguardo sono i fratelli Filomena e Gennaro Langone, rispettivamente di 104 e 101 anni, i fratelli Finizia e Giuseppe Curci, di 102 e 100 anni, residenti rispettivamente a Empoli (Firenze) e Battipaglia, e la signora Maria Alfano, di 100 anni. Un record che rivela anche la buona qualità della vita a Olevano sul Tusciano e alla signora Giovanna giungono gli augùri dell’amministrazione comunale e del sindaco Michele Ciliberti che questa sera parteciperà ad una festa organizzata in suo onore.

La storia di zia Giannina

Nasceva a Olevano sul Tusciano la mattina del 10 agosto 1924, alle ore tre e dieci minuti del mattino, nell’abitazione di famiglia, in via Costa, nel borgo antico di Monticelli. È l’ultima nata dalla coppia formata da Paolo Bufano e Teresa Caruso, quest’ultima di origini calabresi, entrambi emigranti, che si conobbero a New York, negli USA, alla fine dell’Ottocento, e poi fecero rientro in Italia, a Olevano paese originario dell’uomo, dove nacquero otto dei loro figli.